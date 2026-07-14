«Все подвержены страстям»: Тройник о расставании с Пересильд, мести и правде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Актер нашел связь между природным человеческим нутром и придуманными мыслями.

«Правда всегда торжествует, пусть даже спустя время» — это слова знаменитого драматурга Александра Володина, которые не раз вспоминает актер театра и кино Михаил Тройник, говоря о разрыве отношений с заслуженной артисткой России Юлией Пересильд. Об этом он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Холод».

«Мне очень нравится утверждение, что она (правда. — Прим. ред.) приходит, но спустя время. В этом и радость, и парадокс этого дела», — сказал Тройник.

По мнению актера, месть — это не только холодное блюдо, оно может быть и горячим. Он уверен, что месть порождается за счет человеческого эго и придуманных мыслей.

«Мы все подвержены страстям, мне кажется. Это отчасти искусственное что-то для человека, что-то неприродное ему, это что-то надуманное от эго какого-то, от придуманных мыслей, и поэтому, мне кажется, это придуманная штука», — поделился актер.

При этом Михаил отметил, что с ним случались эпизоды мести, собственно, как и с любым человеком, однако назвать себя мстительным и злопамятным он не может.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в апреле прошлого года Юлия Пересильд и Михаил Тройник разошлись после трех лет отношений. По словам актрисы, они ни в чем не обвиняли друг друга, поскольку сохранили взаимоуважение.

Актер тогда говорил, что причиной стала разность характеров и неумение находить общий язык. Пересильд же писала, что они разошлись мирно, без ненависти и вражды, оставшись только друзьями.

Уже в мае Михаил рассказывал, что трудности он воспринимает как точку роста и справляться с ними ему помогают физические нагрузки.

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