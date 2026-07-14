В Петербурге готовятся к «Матчу года» с участием звезд КХЛ и НХЛ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Все собранные средства от продажи билетов идут на лечение детей

Чуть больше недели остается до самого ожидаемого спортивного события этого лета. В Петербурге на «Матче года» — соберутся звезды Национальной и Континентальной хоккейных лиг. Стали известны составы команд, которые поборются за победу. В числе прославленных участников — знаменитый Александр Овечкин. Традиция таких благотворительных встреч зародилась всего несколько лет назад.

Тем не менее, на каждой — аншлаг. И дело не только в спортивном интересе. Все собранные средства от продажи билетов идут на лечение детей. В этом году новой будет не только площадка, но и формат проведения «Матча года». Что изменится — узнал корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Хоккейный «Матч года» проводится уже в третий раз, и сейчас решили немного изменить формат. Раньше российские звезды НХЛ играли против российских звезд КХЛ. Но понятно, что силы не равны — лучшие, хочешь не хочешь, уезжают за океан. И в прошлом году счет был 15:3. Все равно интересно. Но как же интрига? Теперь решили поделить.

Капитаны сами набирают себе составы. Неважно, откуда игрок.

Теплое воспоминание из детства. Когда выходили играть во двор и два капитана набирали себе составы на игру. Мишган, иди сюда. Вован, ты со мной. А потом два часа чистого кайфа. А потом приходишь домой весь мокрый — и мама будет ругать.

В том и суть этой игры — чтобы всем было в кайф.

«Самое главное — всем добраться в Питер с хорошим настроением, и я уверен, что феерия будет, огонь», — сказал хоккеист Илья Ковальчук.

По большому счету, ну какой матч года посреди лета, посреди отпуска? Лежать бы им на сказочном Бали, коктейли попивать. А они приезжают. Домой. Играть. В хоккей. Предыдущие «Матчи года» прошли при аншлагах в Москве. На этот раз перенесли в Петербург. Там арена вдвое больше по вместимости. Билетов уже почти нет.

«Есть задача сыграть красивый хоккей и постараться выиграть — это задача номер один», — сказал российский хоккеист Михаил Сергачев.

И наверное, самое важное. Это все не только ради кайфа. Это ради спасения жизней. Все сборы пойдут на благотворительность. А конкретно — на помощь детям с ДЦП и другими, скажем так, сложными заболеваниями. По итогам прошлогоднего матча в фонды помощи, основанные капитанами команд Панариным и Сергачевым, перечислено 30 миллионов рублей.

«Это обязанности, как я это ощущаю, — это возможность помогать», — сказал хоккеист Артемий Панарин.

Российские хоккеисты — просто молодчики. Где бы они ни играли. Спасенная жизнь хотя бы одного ребенка — важнее ста тысяч коктейлей на сказочном Бали. Ну и хоккей красивый посмотреть — нам приятный бонус.

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