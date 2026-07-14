Атаки на танкеры и удары по Йемену: Ближний Восток охватил новый виток эскалации

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marwan Naamani; 5-tv.ru

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В Ормузском проливе погиб человек, еще восемь пострадали, а боевые действия затронули Бахрейн, Саудовскую Аравию и юг Ирана.

Конфликт на Ближнем Востоке стремительно выходит за пределы противостояния сил США и Ирана.

Командование Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило атаку на два своих нефтяных танкера в Ормузском проливе. По официальным данным, один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Перехват ракет происходил и в небе Бахрейна, где расположена база США. В ответ американская авиация и флот нанесли новые удары по объектам на юге Ирана.

При этом обострение происходит и на Аравийском полуострове. Признанное правительство Йемена с одобрения Эр-Рияда нанесло удары по позициям союзных Тегерану йеменских хуситов. Которые сразу же провели ответную атаку по Саудовской Аравии. На улицах Саны — по сути, столице контролируемой хуситами территории — новость о начале войны встретили ликованием.

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