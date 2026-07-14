ВС РФ нанесли новую серию ударов по объектам ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yevhen Kotenko; 5-tv.ru

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В ответ на атаки Киева российские военные поразили объекты в Киеве, Одессе, Николаеве, Сумах, Харькове, Запорожской и Днепропетровской областях.

Новую серию ударов по тылам Вооруженных сил Украины нанесли наши Вооруженные силы. В нескольких районах Киева прямо сейчас горят склады украинской армии.

В Днепропетровской области удар пришелся по газовому хранилищу.

Также инфраструктура боевиков планомерно уничтожается в Одессе, Николаеве, Сумах, Харькове и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее, писал 5-tv.ru, Вооруженные силы России нанесли массированные удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Как уточнили 13 июля в Министерстве обороны РФ, были атакованы склады горюче-смазочных материалов, боеприпасов и цеха, где осуществлялась сборка беспилотников дальнего действия.

Помимо этого, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение двум механизированным, горно-штурмовой бригадам ВСУ и бригаде морской пехоты. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Юрковка и Григоровка Запорожской области.

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