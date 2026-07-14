Финляндия готовится к ядерной войне: зачем Хельсинки открыто хвастается бункерами

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jan Woitas; 5-tv.ru

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После вступления в НАТО финские власти все активнее запугивают население «российской угрозой», превращая подземные убежища в часть государственной пропаганды.

В вопросе убежищ дальше всех пошла Финляндия. Там сначала разрешили завозить на территорию страны ядерное оружие, а потом в открытую начали хвастаться сотнями элитных бункеров на случай ядерной войны. Зачем скандинавы запугивают своих же граждан, разобрался корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Обычный игровой детский центр в Хельсинки. Все бы ничего. Но он находится под землей. В бомбоубежище. Так местные власти воспитывают русофобов с пеленок.

«Сейчас я не чувствую, что нахожусь в опасности. Но возможно все. И я хочу знать, где мы сможем спрятаться от бомбежек», — сказал житель Хельсинки Олли Рантанен.

И это тоже не обычный зал для флорбола. Спортсмены играют в бункере двойного назначения. На глубине больше 20 метров.

«Плохо будет, если его используют по назначению. Но это хороший бункер. Геополитическая ситуация меня не слишком радует», — поделился житель Хельсинки Оскари Мухонен.

Людей уже запугали. Все население Финляндии постоянно держат в страхе. Каждый месяц, как по расписанию, включают систему оповещения.

Эти подземные бункеры уже стали местной достопримечательностью. Сюда приглашают журналистов из разных стран, водят на экскурсии иностранные делегации. Уверяют, что они во всеоружии — готовы к ядерной войне с Россией.

«Все начинается с очень хорошей разведки, которая должна давать раннее предупреждение. И она у нас работает. А что касается этих убежищ, то они готовы принять всех», — заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Показывают на личном примере, как защититься от российской угрозы. Чтобы другие перенимали опыт. Хотя сами же нагнетают обстановку с соседом. Сначала вступили в НАТО, затем, совсем недавно, финский парламент отменил ограничения на транспортировку и хранение ядерного оружия на территории страны.

«В перспективе могут на их базах появиться образцы ядерного оружия, ну, понятное дело, не своего, Соединенных Штатов. Как бы там ни было, ждать можно чего угодно от стран НАТО. Им не нужны объективные какие-то предпосылки, угрозы. Они сами их придумывают, сами сочинят, сами реализуют», — объяснил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.

Постоянно проводят учения на границе, а еще Хельсинки активно поддерживают киевский режим — поощряют удары по нашей территории беспилотниками. И после всего этого рассказывают, какая Россия опасная.

«Очень важно, чтобы мы смогли сдержать это. Всегда существует опасность эскалации, и мы должны относиться к этому серьезно», — заявил президент Финляндии Александр Стубб.

И в этих своих распиаренных бункерах, судя по их же словам, они хотят отсидеться. Таких бомбоубежищ двойного назначения — пять с половиной тысяч только под столицей Финляндии.

«Население Финляндии — пять миллионов человек, а вот эти пространства, как они утверждают, готовы вместить один миллион. А что, остальные четыре миллиона человек, их бросают на произвол судьбы? Вот об этом как раз финские власти не очень думают», — сказал политолог Юрий Светов.

По словам экспертов, поддерживать русофобскую политику сейчас — мейнстрим на Западе. Вот финны и не отстают. Бункеры начали строить еще с 1939 года, с советско-финской. И сейчас они пригодились как никогда. Чтобы быть в повестке. Правда, чем такая политика обернется, даже не задумываются.

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