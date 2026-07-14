Трамп анонсировал новые мощные удары США по Ирану

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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Глава Белого дома заявил, что Вашингтон намерен атаковать исламскую республику в ночь на вторник, 14 июля.

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые удары по территории Ирана. По его словам, американские войска начнут очередную атаку в ночь на вторник, 14 июля.

«Мы собираемся нанести по ним очень сильные удары. И мы собираемся наносить удары завтра», — заявил глава Белого дома в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Трамп также заявил, что Иран не выполнил условия ранее подписанного меморандума. Американский лидер назвал подписание документа проверкой, которую Тегеран, по его мнению, не прошел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран намерен бессрочно сохранять за собой контроль над Ормузским проливом. Соответствующее заявление глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

Дипломат подчеркнул, что его страна исторически являлась хранителем этой стратегической артерии и останется им навсегда. Таким образом Арагчи прокомментировал озвученное ранее президентом США Дональдом Трампом намерение взимать плату за обеспечение безопасности судоходства. Руководитель иранского внешнеполитического ведомства назвал требование в размере 20% от стоимости перевозимых грузов чрезмерно завышенным.

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