ФСБ раскрыла детали подготовки атаки на предприятие в Московской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Организацией преступления руководил проживающий в ЕС украинский видеоблогер Альберт Васильев* («Киевстонер»).

ФСБ России предотвратила попытку теракта на стратегическом предприятии в Московской области. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

По его словам, взрывоопасный груз в виде 35 FPV-дронов с канадскими системами управления и взрывчаткой иностранного производства был спрятан внутри партии испанской керамической плитки. Его разместили в арендованном ангаре рядом с объектом атаки.

«Представляется интересным обратить внимание на ту изощренность, с которой украинские спецслужбы подготовили эти 35 FPV-дронов, которые были доставлены в Московскую область. Во-первых, они использовали для камуфляжа испанскую керамическую плитку. Второе: эти дроны были оснащены системой управления канадского производства, которая позволяла эффективно противодействовать средствам электронной борьбы. Ну и самое главное, наладка этих дронов осуществлялась в Киеве в специализированном подразделении спецслужб Украины», — сказал Перелыгин.

В качестве легенды украинские спецслужбы дистанционно заказали доставку строительных материалов, которые принимал завербованный российский гражданин. Подготовкой помещения занимались двое молдован, прошедших спецподготовку, после чего они покинули Россию.

Исполнителем теракта выступил бывший член этнической ОПГ, получивший российское гражданство в 2023 году после участия в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Он собрал дроны в ангаре, снарядил их боевыми частями, наладил канал связи с украинским центром управления и покинул место преступления, ожидая эвакуации с конспиративной квартиры. Пособник-арендатор оказал вооруженное сопротивление при задержании, в результате чего его ликвидировали.

Организацией логистики доставки беспилотников и эвакуации исполнителей руководил украинский видеоблогер Альберт Васильев* (псевдоним «Киевстонер»), который также имеет гражданство США и проживает в Испании и Словакии.

В ходе оперативной работы задержали исполнителя, который дает признательные показания о координации с членами запрещенной МТО. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК России (террористический акт).

«Федеральная служба безопасности России напоминает, что в соответствии с примечанием к статье 205 УК РФ, лицо, принявшее участие в подготовке или в совершении теракта, но при этом своевременно проинформировавшее государственные органы об этом и оказавшее всестороннюю помощь в расследовании данного преступления в соответствии с нормами, закрепленными 31 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности по данной статье», — резюмировал генерал-майор ФСБ в отставке.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.