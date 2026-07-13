Рэпер Ганвест лишился более 100 тысяч рублей из-за неизвестного долга

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Адвокат исполнителя уверен, что артист пострадал от действий мошенников.

Со счета рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов. - Прим. ред.) списали 102 тысячи рублей по долгу, о котором он даже ничего не знает. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат исполнителя.

По словам защитника, рэпер получил уведомление из банка о списании денег. При этом в документах был указан адрес, по которому Ганвест никогда не жил.

Адвокат рассказал, что взыскать деньги потребовал человек по фамилии Волков, который утверждал, что три года назад якобы одолжил их рэперу. Однако сам Ганвест уверен, что не знаком с этим человеком и никогда не брал у него деньги в долг.

Защитник считает, что речь может идти о мошеннической схеме. По версии адвоката, неизвестный, возможно, воспользовался данными музыканта, которые попали в открытый доступ, и подготовил поддельный договор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Таганский суд Москвы оштрафовал Ганвеста на 95 тысяч рублей из-за содержания его песни. Суд признал исполнителя виновным в оскорблении человеческого достоинства и общественной нравственности.

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