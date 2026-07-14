ФСБ предотвратила серию терактов с FPV-дронами в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Груз замаскировали под партию испанской керамической плитки, а первичная сборка аппаратов проводилась в Киеве.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили серию диверсионно-террористических актов, которые готовились украинскими спецслужбами при участии западных кураторов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Целями атак должны были стать объекты военной инфраструктуры, одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также военнослужащие Министерства обороны России.

По данным ФСБ, доставку средств поражения организовали СБУ при содействии европейских спецслужб по маршруту Братислава (Словакия) — Седльце (Польша) — Брест (Белоруссия) — Московская область.

Груз замаскировали под партию испанской керамической плитки. Внутри коробок находились 35 ударных FPV-дронов канадского производства, оснащенных взрывчаткой иностранного происхождения и системами управления, которые устойчивы к радиоэлектронной борьбе. Первичная сборка аппаратов проводилась в Киеве.

Для легенды украинские спецслужбы дистанционно заказали в ангар доставку стройматериалов, которые принял завербованный россиянин. Подготовку помещения осуществили двое граждан Молдавии со спецподготовкой, после чего они покинули Россию.

Исполнителем выступил бывший член этнической ОПГ, получивший гражданство РФ в 2023 году после участия в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Он собрал и снарядил дроны, наладил связь с украинским центром управления и скрылся, ожидая эвакуации.

Все беспилотники уничтожили. Организацией преступления руководил проживающий в ЕС украинский видеоблогер Альберт Васильев* («Киевстонер»), имеющий также гражданство США. Кроме того, установлено, что СБУ привлекла к работе несовершеннолетних от 13 до 16 лет для активации сим-карт управления дронами.

По словам исполнителя теракта, украинские спецслужбы завербовали его через мессенджер Telegram под предлогом высокооплачиваемой работы по укладке плитки.

«Приехал в ангар города. Указанным украинцам я начал распаковать плитку. чтобы между плиткой были спрятаны беспилотники и взрывчатка. В ангаре стояла камера, за мной наблюдал и давал инструкцию, по которой я совершал настроил дроны, прикрепил к ним взрывчатку», — рассказал задержанный.

Вместо ожидаемого такси для эвакуации исполнителя задержали сотрудники ФСБ.

По словам одного из пособников преступления, в Telegram ему написал знакомый — Васильев Альберт («Киевстонер»), который попросил его за денежное вознаграждение приобрести продукты и инструменты, после чего оставить их в лесопарке в одном из промышленных районов Московской области.

«Он предложил мне забрать в Подмосковье неизвестного мне молодого человека и отвезти его в город. При этом он перевел мне денежные средства на банковскую карту. Не только оплату текущих расходов, но и денежные средства, которые я должен был передать неизвестному мне молодому человеку. Я согласился», — добавил задержанный.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.