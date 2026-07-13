Онколог назвала главный признак опасной опухоли, которую легко пропустить

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Проблема в том, что это заболевание кожи не имеет единого внешнего облика.

Базальноклеточный рак кожи, или базалиому, бывает сложно распознать на ранней стадии, поскольку заболевание не имеет характерного внешнего вида. Об этом рассказала онколог Ольга Фролова в беседе с порталом Газета.ру.

По словам специалиста, чаще всего новообразование выглядит как медленно увеличивающееся пятно с эрозией в центре, которая может периодически кровоточить при прикосновении. Врач пояснила, что сосуды опухоли легко повреждаются, поэтому на пораженном участке образуется корочка, создающая ложное впечатление заживления. При этом патологический процесс продолжает развиваться.

Эксперт также отметила, что базалиома может проявляться в нескольких клинических формах.

Фролова подчеркнула, что при подозрении на заболевание необходимо обратиться к дерматологу или онкологу. После осмотра и дерматоскопии врач при необходимости назначает ультразвуковое исследование и гистологическое исследование, которое позволяет подтвердить диагноз и определить дальнейшую тактику лечения. Дополнительно пациенту могут назначить общий и биохимический анализы крови в зависимости от объема предстоящего лечения.

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