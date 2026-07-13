«Я не знала»: Каллас удивилась значению российской рыбы для геополитики

ЕС не будет вводить ограничения на импорт рыбы из России

Фото: www.globallookpress.com/Michael Brandt

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Ранее ее хотели включить в новый пакет санкций.

Страны Европейского союза (ЕС) отказались включать запрет на импорт российской рыбы в новый пакет санкций. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС.

«Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — ответила она на вопрос журналистов.

До этого Каллас также сообщала, что страны Евросоюза пока не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России.

Еще в июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в новый пакет ограничений планируется включить полный запрет на импорт некоторых видов российской рыбной продукции, в том числе трески. Однако в итоге эта инициатива не получила поддержки.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство России в Нидерландах с иронией прокомментировало планы ЕС ввести ограничения на импорт российской рыбной продукции. В дипмиссии заявили, что вместо запрета на российскую рыбу европейским властям проще запретить своим гражданам дышать воздухом, приносимым ветром из России.

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