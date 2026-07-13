Что значат все эти цифры? Можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Автоэксперт рассказал, как выбрать качественное топливо.

Практически каждый водитель хотя бы раз задавался вопросом, какой бензин выбрать на заправке. Одни без раздумий следуют рекомендациям производителя автомобиля, другие уверены, что можно сэкономить, заправляя машину топливом с более низким октановым числом, а третьи считают, что премиальный бензин сделает автомобиль мощнее и экономичнее. На самом деле вокруг топлива существует немало мифов, которые передаются из поколения в поколение.

Что на самом деле означают цифры 92, 95 и 100? Правда ли, что АИ-95 — это тот же АИ-92 с присадками? Есть ли смысл переплачивать за бензин с более высоким октановым числом и можно ли определить качество топлива самостоятельно? На эти вопросы в беседе с 5-tv.ru ответил автоэксперт Андрей Ломанов.

Что означают цифры на бензине

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Первое, что стоит понять: цифры в названии бензина — это не показатель его качества и не оценка того, насколько топливо лучше или хуже другого.

Андрей Ломанов подчеркнул, что тут речь идет об октановом числе, которое определяет, для каких двигателей предназначено конкретное топливо.

«Это означает октановое число. Если совсем на пальцах, то это требования к топливу и допуски к двигателям различных марок. У определенного двигателя есть разрешение работать на определенном топливе. Поэтому 80-й, 92-й, 95-й и 100-й — это маркировки топлива, которые подходят для определенных двигателей», — объяснил эксперт.

Именно поэтому производители автомобилей всегда указывают, бензин с каким октановым числом следует использовать. Игнорировать эти рекомендации не стоит: двигатель проектируется с учетом определенных характеристик топлива.

Правда ли, что АИ-95 делают из АИ-92

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Один из самых распространенных мифов среди автомобилистов заключается в том, что АИ-95 якобы представляет собой обычный 92-й бензин с большим количеством присадок.

По словам эксперта, полностью подтвердить или опровергнуть такое утверждение нельзя. Современные технологии производства топлива различаются, а информация о технологических процессах на конкретных нефтеперерабатывающих заводах не является публичной.

«Такое возможно. Бензины до нужного октанового числа доводят не только перегонкой, но и иногда присадками. Но сказать, у какого производителя какое топливо на сегодняшний момент, невозможно. Мы не знаем, как сейчас производят топливо, в каких объемах и на каких заводах», — отметил Ломанов.

Именно поэтому делать выводы о происхождении бензина только по его марке или стоимости не стоит.

Почему важно соблюдать рекомендации производителя

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Желание сэкономить на каждой заправке вполне понятно, однако при выборе топлива главным ориентиром должны оставаться рекомендации автопроизводителя.

Как объясняет Андрей Ломанов, каждый двигатель имеет определенный допуск по октановому числу топлива.

«У каждого мотора есть определенный допуск к определенному октановому числу. Как правило, те моторы, которые могут ездить на 92-м, могут ездить и на 95-м, но ниже уже не могут», — рассказал эксперт.

Именно поэтому владельцам автомобилей, для которых рекомендован АИ-95, не стоит регулярно переходить на АИ-92 ради экономии. Современные двигатели, особенно оснащенные турбонаддувом, рассчитаны на определенные характеристики топлива, и постоянная эксплуатация на бензине с более низким октановым числом может негативно сказаться на их работе.

В то же время выбирать более дорогое топливо только потому, что оно кажется лучше тоже не всегда имеет смысл. Если двигатель изначально рассчитан на АИ-92, более высокое октановое число само по себе не превратит автомобиль в более мощный или экономичный.

Можно ли определить качество бензина самостоятельно

РИА Новости/Максим Богодвид

Еще один популярный вопрос касается качества топлива. В интернете можно встретить множество советов: капнуть бензин на бумагу, оценить его запах или посмотреть, какое пятно останется после испарения.

Однако, по словам автоэксперта, доверять подобным способам не стоит.

«Не существует способа проверить качество бензина на коленке. Его можно проверить уже тогда, когда он залит в двигатель. И то далеко не каждый водитель заметит, что двигатель стал работать иначе. Все остальное — только лабораторные методы», — подчеркнул Ломанов.

Эксперт также отметил, что рассказы о народных способах проверки топлива не имеют практической ценности и не позволяют достоверно определить его качество.

Главное правило при выборе бензина

Несмотря на большое количество советов и мифов, принцип выбора топлива остается довольно простым. Не стоит ориентироваться на цену, рекламные обещания или советы знакомых, если они противоречат требованиям производителя автомобиля.

Марка бензина должна соответствовать рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации машины или на внутренней стороне лючка бензобака. Именно эти требования учитывают конструкцию двигателя и позволяют обеспечить его нормальную работу.

Что касается качества топлива, то определить его самостоятельно практически невозможно. Поэтому специалисты советуют заправляться на проверенных АЗС и не искать универсальных народных способов проверки бензина, которые не имеют под собой надежной технической основы.

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