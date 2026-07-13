Девятилетний мальчик и пытавшийся его спасти отец утонули в Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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Семья отдыхала на острове, расположенном в акватории Волги.

В Марксовском районе Саратовской области во время купания в Волге погибли девятилетний мальчик и его отец, который пытался спасти ребенка. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

Семья отдыхала на острове, расположенном в акватории Волги напротив села Орловское. Во время купания мальчика унесло сильным течением. Отец бросился в воду, чтобы помочь сыну, однако выбраться на берег не смог.

«Поступило сообщение, что в Марксовском районе вблизи села Орловское тонул ребенок, на помощь к нему бросился мужчина и утонул», — сказано в сообщении, которое Юрин опубликовал в мессенджере МАКС.

Очевидцы извлекли ребенка из воды еще до прибытия экстренных служб. Медики скорой помощи незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям, однако спасти девятилетнего мальчика не удалось. В это время спасатели продолжали поиски мужчины.

Позднее водолазы областной службы спасения обнаружили тело отца. Погибшего подняли на поверхность и передали сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения необходимых процессуальных действий.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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