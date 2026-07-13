«Воины, ученые и труженики»: Путин назвал народ Южной Осетии особым

Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава государства пообещал поддержать развитие республики.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддерживать развитие Южной Осетии. Об этом стало известно во время встречи главы государства с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым.

«Мы со своей стороны будем делать все для того чтобы вас поддержать и сегодня у нас есть возможность совместно поискать пути решения стоящих перед республикой задач», — сказал Путин.

Президент также назвал народ Южной Осетии «особым». По словам российского лидера, жители республики — это «воины, ученые и труженики».

Марат Камболов поблагодарил Путина за внимание к Южной Осетии. Он заявил, что жители республики ориентированы на Россию.

Во время встречи Владимир Путин также отметил, что опыт Камболова в федеральных органах власти, министерствах и ведомствах поможет ему определить главные направления работы и реализовать поставленные задачи по развитию Южной Осетии.

В конце июня Алан Гаглоев покинул пост президента Южной Осетии. Исполняющим обязанности главы республики был назначен председатель правительства Марат Камболов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС