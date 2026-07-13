Грузовой поезд насмерть сбил 13-летнюю девочку в Новосибирской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности на железной дороге.

В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил девочку 2013 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, трагедия произошла 13 июля около 17:30 по местному времени в районе платформы Комаровка Западно-Сибирской железной дороги.

В транспортной прокуратуре уточнили, что специалисты проверяют соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Кроме того, будет дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Москве четыре человека попали под колеса электрички. В публикации уточняется, что инцидент произошел в 19:20. Четверо человек, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожном объекте и попали под колеса поезда № 7229 «Болшево — Ярославский вокзал».

Были задержаны несколько пригородных поездов в Москву и область. В настоящее время движение электричек на Ярославском направлении возобновилось.

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