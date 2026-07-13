Звезда «Индиана Джонса» Форд отметил 84-летие без рубашки и на велосипеде

Актер Харрисон Форд встретил 84-летие без рубашки и на велосипеде

Фото: legion-media/X17online.com

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Актер продолжает поддерживать физическую форму благодаря регулярным тренировкам, активному образу жизни и пересмотру рациона.

Американский актер Харрисон Форд отметил 84-летие велосипедной прогулкой по улицам Лос-Анджелеса. Как сообщили в Page Six, артист появился на публике без рубашки, продемонстрировав отличную физическую форму.

Ранее Форд признавался журналистам, что считает регулярные тренировки необходимыми для профилактики травм, называя себя «старым пердуном».

Фотографы запечатлели исполнителя роли Индиана Джонса во время одиночной поездки на велосипеде. Актер был одет в велосипедные шорты с лямками, спортивную обувь и солнцезащитные очки.

Форд уже много лет уделяет особое внимание поддержанию физической формы. В интервью Men’s Health он рассказывал, что занимается под руководством персонального тренера. Программа тренировок строится на упражнениях с гантелями и медицинскими мячами и направлена прежде всего на укрепление мышц.

По словам актера, главной целью занятий остается снижение риска получения травм. Помимо занятий в спортивном зале Форд предпочитает активный отдых, включая велосипедные прогулки и теннис.

Изменения коснулись и его повседневного питания. Еще в 2020 году в эфире шоу на Youtube актер рассказал, что практически отказался от мяса и молочных продуктов, взяв за основу своего рациона овощи и рыбу. Такое решение он объяснил желанием снизить воздействие на окружающую среду.

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