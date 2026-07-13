Фото: Reuters/Stringer

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Остальные страны, согласно заявлению Дональда Трампа, могут свободно пользоваться Ормузским проливом.

США вновь вводят морскую блокаду Ирана. Сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Остальные страны, согласно заявлению главы Белого дома, могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Но в обмен на обеспечение безопасности в Ормузском проливе США будет требовать компенсацию в 20% от перевозимых грузов.

Накануне Трамп заявил, что США берут Ормузский пролив под свой контроль.

«Мы забираем контроль над проливом и, видимо, будем им управлять. Мы станем стражами пролива. Возможно, ангелами-хранителями. И нам нужна компенсация за это», — заявил американский лидер в эфире телеканала Fox News.

Громкие заявления прозвучали на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Ранее Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили о закрытии Ормузского пролива. В Тегеране заявили, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешательство в дела региона.

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