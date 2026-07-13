Путин: ситуация с топливом в России улучшится

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Глава государства отметил, что в стране активно ведутся работы по устранению проблем.

Ситуация с нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки Народного фронта «Все для Победы!».

«Да, они (киевский режим. — Прим. ред.) создают нам в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — сказал глава государства.

Президент отметил, что сложности связаны с атаками ВСУ, однако российская энергетическая система имеет надежную основу. По словам главы государства, работа по устранению проблем уже ведется.

Также Путин сообщил о начале создания системы снабжения Крыма топливом, которую будет сложно повредить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на удары по территории страны Россия ответит зеркальными атаками, которые будут в несколько раз мощнее. По словам главы государства, последствия таких действий противник будет ощущать с нарастающим эффектом.

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