Послу ФРГ в России заявили об участии Берлина в террористических ударах Киева по мирным жителям
Послу ФРГ в России заявили об участии Берлина в террористических ударах Киева
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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Александру Ламбсдорффу указали на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии.
Послу Германии в России Александру Ламбсдорффу, который ранее был вызван в МИД РФ, было заявлено об участии Берлина в террористических ударах Киева по гражданской инфраструктуре в России. Об этом сообщили в дипведомстве.
Ламбсдорффу также указали на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, а также на безнравственность современного агитпрома в Германии, который фактически скатился до худших примеров нацистской пропаганды.
Кроме того, до посла донесли, что Германия не может и не должна указывать другим странам, как выстраивать отношения с РФ.
В заключении, в МИД РФ добавили, что по завершению своей командировки Александр Ламбсдорфф вернется на родину на автомобиле, что опровергнет громкие заявления посольства о проблемах с топливом в Москве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия выделит средства на 50 тысяч беспилотников для Украины. Речь идет о дроне модели Shrike, которые собирает компания SkyFall непосредственно на территории Незалежной.
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