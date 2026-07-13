Два года колонии: за что экс-гендиректор ФК «Торпедо» получил реальный срок

Фото, видео: Известия/Анна Проскурина; 5-tv.ru

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Валерию Скородумову также запретили заниматься профессиональной деятельностью в течение трех лет.

Громкий скандал в мире российского футбола обернулся для бывшего гендиректора клуба «Торпедо» реальным сроком. За подкуп 13 судей Валерий Скородумов проведет два года в колонии. По версии следствия, он заплатил арбитрам за то, чтобы продвинуть команду в премьер-лигу. Все материалы изучил корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

В зале суда — бывший генеральный директор футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов.

Следствие считает, что гендиректор «Торпедо» пытался повлиять на исход 22 матчей первой лиги. Для этого футбольный клуб провел незаконный трансфер — подкупил 13 рефери.

Эта история могла так и остаться в тени, если бы не арбитр Максим Перезва. Он грамотно рассудил этот эпизод и обратился в полицию.

«Я работать сейчас не продолжаю. У нас все, кто в этом деле задействован, все ждут решения суда. Суд решит, и тогда, чтобы РФС не понес никаких репутационных потерь, будут принимать решение», — рассказал футбольный арбитр Максим Перезва.

Согласно данным из открытых источников, среднее вознаграждение арбитра за один матч — 50 тысяч рублей. По версии следствия, Скородумов предложил увеличить доход рефери минимум в 30 раз. Полтора миллиона рублей мог получить судья за победу над московской «Родиной», еще столько же заплатили бы за матч с ярославским «Шинником». Триумф над «Уралом» принес бы три миллиона рублей. От 250 до 500 тысяч рублей — за пенальти и красные карточки.

Второй «горчичник» и красная карточка. Арбитр Богдан Головко принял судьбоносное решение для противников автозаводчан. Дополнительно, как считает следствие, не назначил два пенальти. Тем не менее матч закончился вничью. «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице и вернулось в премьер-лигу. Радости болельщиков не было предела.

Однако через некоторое время рефери задержали, ему предъявили обвинение в подкупе. За несколько дней до этого силовики нагрянули в офисы администрации московского клуба. Такого силового приема здесь, похоже, не ожидал никто. Вскоре Валерий Скородумов оказался в автозаке. Помимо генерального директора, был задержан и владелец клуба — Леонид Соболев.

Примечательно, что Леонид Соболев серьезно помог клубу еще до возбуждения уголовного дела. Бизнесмен владел компанией СГС-Югра, которая участвовала в реконструкции домашнего стадиона «Торпедо». Арену планируют открыть уже осенью.

Адвокат бывшего совладельца футбольного клуба не поверил ни одному представленному доказательству.

«Следствие никого не арестовало с деньгами, не было никакого изъятия, с поличным никого не брали», — заявил адвокат Леонида Соболева Александр Добровинский.

Последним фигурантом уголовного дела стала бухгалтер клуба — Ирина Волкова. Сейчас она под домашним арестом. Эксперты считают: коррупция в российском футболе — вещь не частая, но яркая.

«Серьезный удар со спортивной точки зрения. В плане имиджа тоже большой удар. Для команды, для клуба такие обвинения, тем более когда директор признал, что это было, — большой минус для «Торпедо», — сказал спортивный обозреватель Константин Алексеев.

Тем временем суд вынес приговор Валерию Скородумову. Бывшего гендиректора отправили в колонию на два года. Помимо этого, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с футболом, в течение трех лет.

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