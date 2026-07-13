От дворника до штурмовика: за что герои страны получили награды на форуме Народного фронта

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Геодакян; 5-tv.ru

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Все лауреаты рисковали собой ради других.

О продвижении наших бойцов в зоне СВО сегодня говорил президент России Владимир Путин, выступая на форуме Народного фронта «Все для победы!». В Национальном центре «Россия» собрались активисты, волонтеры, военкоры и ветераны со всей страны. Именно они одними из первых оказываются там, где людям нужна помощь. А еще работают в местах стихийных бедствий. А лучшие из них сегодня получили награды из рук главы государства. Как это было — увидел корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Когда волонтеры скандируют «Все для фронта, все для победы», это не пустые слова. «Все» — это действительно все. Для кого-то здоровье, для кого-то жизнь. Среди лауреатов — люди самых разных профессий, но объединяет их одно — чтобы спасти чьи-то жизни, они рисковали своей.

Волонтер Залим Амшоков из Нальчика повез гуманитарную помощь на передовую, попал под обстрел и был тяжело ранен. С трудом встал на ноги и продолжает работу.

«Мы должны все целиком, всецело бороться за то, чтобы наша страна осталось такой, какой должна быть. У нас свой путь развития, мы не можем позволить кому-либо диктовать нам свою волю», — сказал волонтер Народного фронта Залим Амшоков.

Еще один лауреат премии Народного фронта — Роман Бояркин, участник СВО, штурмовик. Потерял в бою ноги и сейчас в рамках программы «Равный равному» помогает таким же бойцам выйти из депрессии и жить полноценной активной жизнью.

«Основное переосмысление мира, жизни, видения вообще всего произошло в тот момент, когда я, действительно, умер. То есть умер внутренне, умер ментально. Это в последнем моем, в крайнем, наверное, скажу, бою было, когда я 12 суток находился раненый зимой под трупами без еды и воды, и не было никаких перспектив, что я оттуда выберусь», — рассказал ветеран СВО, участник программы наставничества «Равный равному» Роман Бояркин.

Вот к таким железным людям и обращается президент.

«Удалось собрать сюда таких людей, как вы. Вам низкий поклон за все, что вы делаете. Все 15 лет, вы всегда, не только вот в эти годы проведения СВО, что очень важно, я сейчас об этом, безусловно, скажу, но все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем. И вам удается найти те точки, на которых нужно сосредоточить внимание для того, чтобы оказать помощь конкретным людям», — сказал президент России Владимир Путин.

В специальной номинации награду из рук президента получили охранники Старобельского колледжа, которые до последнего спасали раненых студентов. А также семья воюющего на СВО Андрюса Пожярскене — его жена и дети основали фонд помощи военным.

Еще награду получил Шамиль Устарбеков, который во время наводнения в Дагестане привязал себя веревкой и пошел в бурный поток — спас 23 человека.

«Я вот сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды — представляете, нырял в эту пучину, доставал людей — я у него спрашиваю: страшно было? Он мне ответил: чуть-чуть», — отметил президент.

Среди лауреатов премии — инженеры «Кулибин-клуба», школьники, собирающие беспилотники, волонтеры, которые занимаются реабилитацией ветеранов. Есть даже группа стоматологов, которые регулярно приезжают на передовую и в блиндажах лечат бойцам зубы.

«Это актуальная проблема, ребята находятся в окопах. Время такое переходное, зима-весна, переохлаждение, и хронические болячки вылезают наружу. Это и пульпиты, и кариесы, это все обостряется. И можем себе представить, как в данных условиях, в экстремальных, наши бойцы нуждаются в этой помощи», — рассказал врач-стоматолог Максим Бударов.

Владимир Путин поблагодарил каждого героя, который сегодня получил заслуженную награду.

«Ребята, наши бойцы идут вперед. Как же так получается? А получается это, в том числе, благодаря вашим усилиям. Вы объединил вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан РФ. И собрали, не от государства, граждане, добровольно доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа», — сказал Путин.

Минувшей весной волонтеры Народного фронта ликвидировали последствия страшного наводнения в Дагестане, и сегодня их тоже награждают.

Среди лауреатов есть люди, которые героями стали волей случая. Это, например, и дворник из Узбекистана Хайрулло Ибадуллаев, который поймал выпавшего из окна ребенка. Вот оно — наглядное доказательство того, что в жизни всегда есть место подвигу. Независимо от профессии и социального статуса. Неважно, кто ты — дворник или генерал. Жизнь может повернуться так, что награду за храбрость тебе будет вручать президент.

Успехи Народного фронта Владимиру Путину продемонстрировали на выставке. Главе государства представили перехватчики дронов и автомобиль с оборудованием для установки антидроновых сетей. А еще — систему доставки продуктов и лекарств с помощью беспилотников. Среди главных задач — помощь бойцам и ветеранам СВО, их семьям, волонтерам. Что касается террористических атак ВСУ по российским регионам, президент подчеркнул, что удары наших военных будут еще более мощными.

«Наши ответы всегда будут зеркальными. Куда бы они не пытались наносить удар по территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствует и будет чувствовать в дальнейшем, с нарастающем масштабом», — отметил президент.

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