«Это не болтовня»: Путин о важности связи между гражданами и властью

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Народный фронт отмечает 15-летние со дня основания.

Обратная связь от граждан важна для власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы! Все для России!».

«Обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны. Ведь, насколько мне известно, сейчас у вас (у Народного фронта. — Прим. ред.) на контроле 552 поручения президента. Это не болтовня какая-то», — заметил глава государства.

Путин пояснил, что все эти поручения — результат работы прямой линии президента. Однако поручения, которые дает российский лидер по ее итогам, не всегда просто исполнить в рамках огромной административной машины.

«Это не беда в России, это просто проблемы любой государственной структуры на планете Земля… Но нигде нет такой структуры, как ваша, как общероссийский Народный фронт», — заметил президент.

Организация затрагивает все важнейшие направления и сферы, и доказывает свою эффективность уже на протяжении 15 лет существования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» с Днем семьи, любви и верности. Он отметил, что семья — это надежная опора и главная жизненная ценность каждого россиянина.

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