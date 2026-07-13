«Что это, черт возьми, с тобой такое?»: женщина скрывала болезнь от мужчин, боясь быть отвергнутой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ее неуверенность в себе достигла пика после одного жестокого свидания.

Жительница Великобритании смогла преодолеть многолетний страх быть отвергнутой из-за серьезного заболевания кожи — и выйти замуж. Историю 29-летней женщины рассказало издание Mirror.

Британка, страдающая псориазом с раннего детства, долгое время скрывала недуг от потенциальных партнеров, опасаясь их негативной реакции и брезгливости.

По словам Сары, ее неуверенность в себе достигла пика после одного жестокого свидания в юности. Тогда мужчина, увидев пораженные участки ее тела, отреагировал крайне грубо. Этот инцидент на долгие годы заставил ее избегать разговоров о своем здоровье и чувствовать себя неполноценной.

«Я была на вечеринке, мне было лет 19 или 20, и я пошла домой с кем-то. Затем, когда я включила свет, я помню, как он посмотрел на меня и сказал: „Что это, черт возьми, такое?“ Я просто собрала свои вещи и ушла. Очень долгое время это заставляло меня чувствовать себя гораздо хуже остальных», — вспомнила она.

Несмотря на пережитое, Сара смогла найти поддержку в лице своего нынешнего супруга Аледа Морриса. Она призналась, что очень нервничала, прежде чем открыться ему. Однако его доброта и понимание помогли ей справиться с тревожностью. В итоге пара сыграла свадьбу и отправилась в медовый месяц в Хорватию.

Псориаз поразил не только тело Сары, но и кожу головы. Это приводило к появлению заметных бляшек и шелушения. В процессе подготовки к торжеству невеста особенно переживала из-за возможного обострения на фоне стресса.

Чтобы выглядеть безупречно и решиться на высокую прическу, она использовала специализированные лечебные шампуни и старалась контролировать питание.

Сара отметила, что раньше она пыталась скрыть болезнь до последнего момента. Но это только усиливало ее тревогу. Сейчас, делясь своей историей, она хочет вдохновить других людей.

«Я годами боялась, что люди отвергнут меня из-за псориаза. Но я поняла, что страх часто был гораздо страшнее самой реальности», — подчеркнула героиня.

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