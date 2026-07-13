«Она так плакала»: адвокат раскрыла состояние матери Тиммы

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/038; 5-tv.ru

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Женщина не смогла сдержать слез после скандальных заявлений Анны Седоковой.

Мать покойного баскетболиста Яниса Тиммы Аусма Тимма тяжело переживает последние заявления певицы Анны Седоковой о домашнем насилии со стороны бывшего мужа. Об этом 5-tv.ru после закрытого заседания по делу о наследстве и разделе имущества рассказала адвокат семьи Маргарита Гаврилова.

«Она в таком жутком шоке. Она так плакала, когда услышала, что в день рождения ее сына она пишет о том, что он ее бил. Она была в таком ужасе. Она говорит: „Ну как же так можно? Ну ничего святого!“ И после этого звонить ей и говорить: „Давайте вместе поплачем“. Ну, это паранойя, честно. Так не бывает, но так есть», — заявила Гаврилова.

По словам адвоката, Седокова пытается переключить внимание с себя на бывшего мужа, однако, как считает сторона семьи Тиммы, это не поможет ей избежать ответственности.

Гаврилова также утверждает, что обвинения в адрес баскетболиста не соответствуют действительности, а опубликованные материалы, где тот держит нож — просто фотошоп.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Седокова впервые объяснила причины расставания с Янисом Тиммой. По ее словам, спортсмен проявлял агрессию, а однажды даже угрожал ей ножом.

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