Под Канском вспыхнул пожар в животноводческом комплексе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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ЧП случилось в поселке Степняки, сейчас специалисты выясняют детали случившегося.

В Красноярском крае, в поселке Степняки, загорелась животноводческая ферма. Об этом сообщает 5-tv.ru, опираясь на собственный источник.

По предварительным данным, огонь успел захватить внушительную территорию — около двух тысяч квадратных метров. Сейчас на месте работают экстренные службы, которые пытаются локализовать пламя и не дать ему перекинуться на соседние постройки.

Других подробностей инцидента пока не поступало, информация о возможных пострадавших среди людей или животных уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве мужчина погиб от взрыва пиротехники, которую он хранил в квартире на Криворожской улице, — детонация произошла после включения газа. Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные спасли 11 человек из полыхающего здания, включая одного ребенка. Спасатели ликвидировали возгорание в 4:13 утра, о чем впоследствии сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Расследование произошедшего в столице продолжается.

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