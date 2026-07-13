Деда в Петербурге оштрафовали за маленькую внучку за рулем

Фото, видео: 5-tv.ru

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Девочка сидела на руках у мужчины, который дал ей порулить.

Уроки вождения юной петербурженки обернулись штрафом для ее дедушки. Девочка, на вид которой не более четырех лет, сидела на руках у мужчины и почти без его помощи управляла автомобилем. А на пассажирском сиденье кто-то все это снимал и даже выложил в сеть.

Владельца машины установили быстро. На него составили протокол. И объяснили, что ребенок в этом возрасте должен находиться в специальном кресле.

Ранее в ГИБДД назвали темы, которые вызывают наибольшие сложности у кандидатов в водители на теоретическом экзамене.

Будущие водители регулярно ошибаются в вопросах, касающихся остановки и стоянки, сигналов регулировщика, а также оказания первой помощи и административной ответственности.

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