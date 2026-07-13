Тайный наследник короны: куда исчез «внебрачный сын» Карла III и Камиллы

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock/i-Images

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Мужчина утверждает, что может претендовать на более высокое место в линии престолонаследия, чем принц Уильям.

Почти десять лет назад имя австралийца Симона Доранте-Дэя прогремело на весь мир. Мужчина заявил, что является тайным сыном нынешнего короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы, якобы рожденным еще в 1966 году и впоследствии тайно отданным на усыновление.

Его история породила множество теорий заговора, однако спустя годы о «внебрачном наследнике» почти перестали говорить. Что с ним сейчас? Рассказали в материале 5-tv.ru.

С чего началась эта история

Инженер Симон Доранте-Дэй, родившийся в Великобритании и позже переехавший в Австралию, впервые публично рассказал о своих подозрениях в 2016 году.

Он утверждает, что его приемная бабушка незадолго до смерти якобы призналась ему, что его биологическими родителями являются принц Чарльз (ныне Карл III) и Камилла Паркер-Боулз. По его словам, родственница работала на королевский двор.

С тех пор мужчина неоднократно заявлял, что обладает внешним сходством с представителями династии Виндзоров. Он публиковал фотографии для сравнения и требовал провести ДНК-тест.

Почему его версия вызывает сомнения

Главная проблема этой истории — хронология.

Доранте-Дэй утверждает, что появился на свет в апреле 1966 года, когда Камилле было 18 лет, а Чарльзу — 17. Однако историки и биографы британской королевской семьи отмечают, что будущие король и королева познакомились лишь в начале 1970-х годов.

Именно поэтому никаких подтверждений словам австралийца так и не появилось. Букингемский дворец никогда официально не комментировал его заявления.

Суды, письма и требования ДНК-теста

Несмотря на отсутствие реакции со стороны королевской семьи, Доранте-Дэй продолжил борьбу.

После смерти Елизаветы II он вновь заявил, что намерен добиться проведения ДНК-экспертизы, считая себя старшим сыном Карла III. Мужчина даже утверждал, что в случае подтверждения родства мог бы претендовать на более высокое место в линии престолонаследия, чем принц Уильям.

Сам Карл III и королева Камилла эти заявления никогда не комментировали.

Что с ним сейчас

Сегодня Симон Доранте-Дэй продолжает жить в Австралии, где работает инженером. Несмотря на то что интерес мировой прессы к его истории заметно снизился, он по-прежнему регулярно публикует обращения и фотографии в социальных сетях и пытается убедить подписчиков в своей правоте.

В 2025 году он оказался в центре внимания уже по другой причине. Мужчина подал иск против властей австралийского штата Квинсленд, требуя около 65 тысяч долларов компенсации.

Доранте-Дэй утверждал, что полиция не реагировала на его жалобы о преследовании и травле в интернете, связанными с его заявлениями о происхождении. Однако Верховный суд Квинсленда отклонил иск, указав, что он не имеет правовых оснований.

Верит ли кто-нибудь в его историю

История Доранте-Дэя остается одной из самых известных конспирологических теорий вокруг британской монархии. У мужчины появились тысячи сторонников в социальных сетях, которые сравнивают его внешность с Карлом III, Камиллой, принцами Уильямом и Гарри.

Однако никаких документальных доказательств его происхождения так и не появилось. Более того, специалисты по истории королевской семьи неоднократно указывали, что биография Карла III и Камиллы не совпадает с версией, которую излагает австралиец.

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