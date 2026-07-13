Путин присвоил звание Героя России космонавту Кириллу Пескову

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Испытатель отправился на орбиту весной 2025 года в рамках международной миссии Crew-10.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации космонавту-испытателю Кириллу Пескову. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции», — говорится в формулировке указа президента.

Помимо высшей государственной награды, космонавту-испытателю также присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Кирилл Песков отправился на орбиту в марте 2025 года в рамках международной миссии Crew-10. В состав экипажа, стартовавшего на корабле Crew Dragon с космодрома во Флориде, вошли астронавты НАСА Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также представитель JAXA Такуя Ониси. После стыковки с модулем Harmony американского сегмента МКС началась их продолжительная экспедиция.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин присвоил звание народного артиста актеру Владимиру Конкину.

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