Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Глава региона Денис Пушилин уточнил, что противник попытался контратаковать.

Подразделения Вооруженных сил РФ отразили попытку прорыва украинских формирований в районе села Пришиб в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ИС «Вести».

«Противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, и ситуация достаточно ровная остается», — заявил Пушилин.

По его словам, улучшение позиций российских сил наблюдается и на других участках фронта. В частности, в районе Святогорска, а в городских кварталах Красного Лимана уже начались кропотливые работы по разминированию. Сейчас подразделения группировки «Запад» продолжают освобождать город, методично вычищая его от остатков украинских боевиков.

Глава республики также подчеркнул, что в стане врага нарастают серьезные логистические проблемы. Из-за нарушения маршрутов снабжения украинские подразделения испытывают острую нехватку как боеприпасов, так и провианта.

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