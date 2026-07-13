Суд в Москве разрешил Лерчек сменить место жительства

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Одновременно началось рассмотрение вопроса о возобновлении уголовного процесса в отношении блогера.

Гагаринский суд Москвы разрешил блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, сменить адрес подмосковного дома, где она находится под запретом определенных действий. Одновременно суд приступил к рассмотрению вопроса о возобновлении уголовного процесса в отношении блогера в закрытом от прессы режиме. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Чекалина лично приехала на заседание. Сейчас она проходит очередной курс химиотерапии из-за диагностированного рака желудка. Лечение включает как процедуры в клинике, так и прием препаратов дома с использованием специального медицинского устройства.

Ранее также стало известно, что загородный дом семьи Чекалиных сменил владельца. Особняк приобрел адвокат Владимир Х. по цене ниже рыночной.

Как сообщалось, вырученные средства позволили блогеру полностью погасить налоговую задолженность и избежать процедуры банкротства.

Возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини также рассказывал, что она стойко переносит лечение, и просил подписчиков молиться о ее выздоровлении.

На фоне болезни вокруг состояния блогера разгорелся спор. После появления в соцсетях кадров с тренировками в спортзале и посещения светских мероприятий прокуратура усомнилась в том, что заболевание препятствует ее участию в судебных заседаниях, и добилась проведения повторной медицинской экспертизы.

В свою очередь семья Чекалиной обнародовала медицинские документы, заявив, что диагноз реален и не является попыткой повлиять на ход разбирательства.

Лерчек является фигурантом уголовного дела о незаконном выводе за рубеж более 250 млн рублей с использованием подложных документов. Сама блогер и ее защита свою вину не признают.

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