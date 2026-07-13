Мария Захарова назвала варварством кражу танка-памятника в Харьковской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Неизвестные также уничтожили как минимум 12 надгробий на братской могиле.

Кража танка Т-70 с братской могилы в Харьковской области — одно из проявлений «европейских ценностей». Об этом с иронией заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

«Варварство — это же тоже европейская ценность: зародилось на территории Западной Европы, возродилось в XXI веке, распространяется ЕСовцами повсеместно», — написала у себя в Telegram-канале дипломат.

По информации ряда украинских СМИ, в ночь на 11 июля неизвестные украли танк Т-70 с братской могилы ветеранам Великой Отечественной войны в Харьковской области. Инцидент произошел в селе Оскол.

Памятник вывезли с центрального кладбища, где также захоронен экипаж данного танка. Советские солдаты погибли при освобождении Оскола во время Великой Отечественной войны. По словам местных жителей, грабители при вывозе памятника уничтожили как минимум 12 надгробий.

Также, согласно сообщениям украинских изданий, местная полиция составила протокол по факту нарушения. Грабителей ищут.

Ранее Мария Захарова прокомментировала акт вандализма на мемориальном кладбище советских воинов в нидерландском городе Лесден. Дипломат не сомневается: произошедшее стало следствием европейской политики в отношении исторической памяти. Она, в частности, написала, что Запад вскормил нацизм на Украине, и теперь он распространяется по всему миру.

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