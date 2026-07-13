В Истре после атаки дрона ВСУ под завалами ищут пожилую женщину: что известно

В Истре после атаки дрона ВСУ под завалами ищут пожилую женщину

Фото: МЧС России

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В результате удара были разрушены жилые дома, погибли и пострадали несколько человек.

В Истринском муниципальном округе Московской области продолжается поисково-спасательная операция после атаки украинских беспилотников. В результате удара были разрушены жилые дома, погибли и пострадали несколько человек. Кроме того, под завалами может находиться пожилая женщина, поиски которой продолжаются. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Что произошло

В ночь на 13 июля Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Один из наиболее серьезных ударов пришелся по поселку Пионерский в Истринском муниципальном округе.

По данным Следственного комитета России, в результате атаки были полностью разрушены пять частных домов, еще пять автомобилей получили повреждения.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС, спасатели, следователи и криминалисты.

Под завалами ищут пожилую женщину

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что после удара под завалами может находиться пожилая женщина.

«Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами», — сообщила Петренко.

Спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции, используя специальную технику и ручные инструменты.

Есть погибшие и пострадавшие

По данным СК России, в результате атаки в поселке Пионерский погибли три человека. Еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, фиксируют разрушения, изымают вещественные доказательства и документируют последствия атаки.

Действиям украинских вооруженных формирований будет дана уголовно-правовая оценка.

Что известно об атаке

По информации Следственного комитета, удар по жилым домам в Истринском округе стал одним из эпизодов атаки беспилотников на российские регионы.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы именно в поселке Пионерский, где были уничтожены несколько домов и повреждены автомобили. Специалисты продолжают обследовать территорию, чтобы исключить новые угрозы и завершить поисково-спасательные работы.

Следователи и криминалисты СК России провели осмотры мест происшествий, ведется работа с очевидцами произошедшего и пострадавшими.

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