В бухте Муравьиной в Приморье обрушился пешеходный мост: что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В момент происшествия на сооружении и рядом с ним находились люди.

В бухте Муравьиной Приморского края произошло обрушение пешеходного моста. Его местные жители и туристы использовали как трамплин для прыжков в море. В результате происшествия пострадали трое подростков, следователи начали проверку, а прокуратура взяла ситуацию на контроль. В материале 5-tv.ru рассказали о том, что известно о ЧП.

Что произошло

Инцидент произошел днем 13 июля в бухте Муравьиной. По предварительным данным, обрушился деревянный пешеходный мост, с которого отдыхающие ныряли в воду.

В момент происшествия на сооружении и рядом с ним находились люди. По предварительным данным, на самом мосту стояли около 20 человек.

Очевидцы до их прибытия самостоятельно бросились проверять, не оказался ли кто-то под рухнувшей конструкцией. Мужчины ныряли под мост, пытаясь убедиться, что там не осталось людей.

Есть ли пострадавшие

По данным министерства здравоохранения Приморского края, в результате происшествия пострадали трое подростков.

Все они госпитализированы в Артемовскую городскую больницу. Пострадавшим 16, 15 и 14 лет.

Предварительно, двое находятся в состоянии легкой степени тяжести, еще один подросток получил травмы средней степени тяжести. Врачи оказывают всем необходимую медицинскую помощь.

Вместе с тем, по информации источника 5-tv.ru, число пострадавших может достигать четырех человек. Среди них — трое детей.

По словам собеседника, одна из девочек после падения конструкции захлебнулась и начала тонуть. Однако очевидцам удалось вовремя вытащить ее из воды.

Еще один подросток получил тяжелую травму — ему оторвало палец. До приезда врачей свидетели происшествия оказали первую помощь и наложили пострадавшему жгут.

Где произошло ЧП

Бухта Муравьиная расположена на побережье Уссурийского залива недалеко от Владивостока. Это одно из популярных мест летнего отдыха в Приморье. Здесь находятся пляжи, туристические базы и игорная зона «Приморье».

Пешеходный мост давно пользовался популярностью у отдыхающих.

Что стало причиной

Официальная причина происшествия пока не названа. Специалистам предстоит установить, соответствовала ли конструкция требованиям безопасности, кто отвечал за ее содержание и могла ли стать причиной обрушения перегрузка.

Следователи и специалисты обследуют место происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

Проверка

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место выехали сотрудники Следственного комитета и криминалисты.

Правоохранители осматривают территорию, опрашивают свидетелей и уточняют число пострадавших. Кроме того, им предстоит установить, кто отвечал за содержание пирса и в каком техническом состоянии сооружение находилось перед обрушением.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, обязанных обеспечивать безопасную эксплуатацию конструкции.

Собственную проверку начала и прокуратура Приморского края. На место происшествия прибыл прокурор Артема Илья Горгаев. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности и при наличии оснований примет меры реагирования.