СК завел дело о теракте после удара БПЛА по гражданским объектам в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В поселке Пионерский под завалами разрушенных домов разыскивают пожилую женщину, три человека погибли.

Главное следственное управление Следственного комитета России квалифицировало массированную атаку украинских беспилотников на Московскую область как террористический акт. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Московской области», — заявила Петренко.

Самый серьезный урон зафиксирован в поселке Пионерский городского округа Истра. Там полностью разрушены пять частных домов, а также повреждены пять автомобилей. Жертвами налета стали три человека. Кроме того, под обломками одного из строений, по предварительным данным, может находиться пожилая женщина — сейчас ее поисками занимаются спасатели.

Еще троим пострадавшим врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

Досталось и другим районам Подмосковья — в Солнечногорске осколками посекло многоквартирный дом, а в Можайском районе зафиксированы повреждения иных гражданских объектов.

В настоящее время следователи провели осмотры мест происшествий, опросили очевидцев и пострадавших. Обнаруженные на земле фрагменты беспилотников отправят на экспертизу, чтобы установить точный состав боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru писал, что за ночь над Московской областью был перехвачен 81 вражеский беспилотник.

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