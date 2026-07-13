Ножницы вместо маркетинга: мужчина решил стать барбером в 60 лет и обрел счастье

The Guardian: мужчина решил стать барбером в 60 лет и обрел счастье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Работа в офисе перестала приносить ему удовлетворение.

Житель Новой Зеландии Фил Йейтс бросил успешную карьеру в сфере маркетинга ради профессии барбера в возрасте 60 лет. Его историю рассказало The Guardian.

Мужчина признался, что работа в офисе технологической компании перестала приносить ему удовлетворение. Поэтому он решил реализовать давнюю мечту.

Йейтс записался на курсы парикмахерского искусства, где обучался вместе с молодыми людьми, а затем устроился в элитный барбершоп в Окленде.

«Я ожидал худшего, когда рассказывал отцу о своем решении уйти из маркетинга. Но он ответил: „Это фантастика. Жизнь так коротка“. Его одобрение заставило меня почти расплакаться», - вспомнил Фил.

Бывший маркетолог отметил, что теперь чувствует невероятную энергию и удовлетворение от того, что создает что-то своими руками.

Фил Йейтс переехал в Новую Зеландию из Лондона еще в детстве и всегда увлекался субкультурами, модой и музыкой в стиле рокабилли. Сейчас ему 63 года, он называет себя «рок-барбером» и носит фирменный помпадур.

В свободное от стрижек время он ведет собственное интернет-радио Grits and Grease и слушает виниловые пластинки на джукбоксе 1957 года.

За рабочий день Фил успевает обслужить до 17 клиентов, тратя на каждого около 20 минут. Несмотря на возраст, мастер не чурается базовых обязанностей и сам подметает полы в салоне, утверждая, что движение помогает ему справляться с особенностями внимания.

В будущем Йейтс планирует путешествовать по миру, зарабатывая на жизнь своим новым ремеслом. Он подчеркивает, что смена профессии принесла в его жизнь яркость и внутренний покой, которых ему не хватало долгие годы.

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