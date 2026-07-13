Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Киевский режим планировал удары по военным аэродромам на Урале на Дальнем Востоке.

Десятки украинских дронов обнаружены и обезврежены в Челябинской и Амурской областях. Оперативники ФСБ предотвратили серию терактов. Киевские агенты собирались взорвать крупнейшие военные аэродромы на Дальнем Востоке и Урале. Беспилотники западного производства уже были доставлены в регионы.

Но планы украинских спецслужб изначально были обречены на провал. Почему — знает корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Это финальные кадры масштабной операции, проведенной российскими спецслужбами. В одном из гаражей Челябинской области некий мужчина занимался сборкой и проверкой FPV-дронов.

Несколько часов саперы обезвреживали каждый беспилотник. Вот как они выглядят на рентгене.

Источник питания снизу, расположен в виде ячеек аккумуляторных батарей. Дальше — готовые поражающие элементы в виде шариков по краям. В центре — заряд взрывчатки.

Целью этого диверсанта был аэродром Шагол. Десяти дронов должно было хватить для поражения самолетов и личного состава. Но террорист не имел ни единого шанса. Все его действия сотрудники ФСБ контролировали еще до того, как мужчина собрал в Брянской области комплекты с БПЛА, сброшенными с воздуха.

Вот так эти комплекты выглядят сразу после сброса. Киев доставляет их либо тяжелыми дронами, либо небольшими аэростатами.

В прицепе диверсанта — двойное дно. Именно там спрятаны комплекты. С ними мужчина проехал половину страны под плотным наблюдением и контролем российских спецслужб.

Последние инструкции украинский агент получал уже устроившись возле аэродрома. Каждое слово записано.

— В целом, хату снял, да?

— Да. Я уже в ней.

— Ага. А гараж еще пока нет?

— Ну, с гаражом созвонился. Но сегодня, короче, без вариантов. На завтра на утро.

А это уже наставления по установке дронов.

— Эти дроны нужно выставлять, короче, в ряд. Ну, знаешь, как в ряд стоят. Сплошной линией. Дистанция — один метр.

Распаковку и сборку БПЛА мужчина проводил прямо перед планируемым терактом. Следить за ним дальше смысла не было.

— Изъято десять FPV-дронов. Все обезврежены. Средства инициирования убраны во взрывозащитный контейнер.

А это еще один диверсант, завербованный Киевом. Схема один в один, как под Челябинском. Только здесь целью был аэродром стратегической авиации Украинка в Амурской области.

— Ноги к груди!

Здесь изъято уже 14 дронов — сам аэродром больше.

— Три дрона с осколочно-фугасного действия, дальше четыре дрона с ударными ядрами, дальше три дрона с ударным ядром и зажигательным составом.

— Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства.

Каждому из диверсантов Киев присылал вот такую видеоинструкцию. Этот модуль связи Ovzon — шведская спутниковая система с офисами в Стокгольме, Флориде и Вирджинии. Но участие в открытом терроре ни одну западную компанию не смущает. У Киева же других способов попросту не осталось.

«Без террора киевские власти и киевская хунта обречены. В принципе, они обреченные и сейчас, и с террором. Но террор продлевает им жизнь. Террор дает надежду, дает какой-то аргумент перед Западом», — заявил генерал-лейтенант СВР в отставке, кандидат исторических наук Леонид Решетников.

Масштабная украинская операция провалилась. По приблизительным подсчетам, только подготовка к терактам на аэродромах стоила Украине не меньше трех миллионов долларов. А о том, что их агентов с самого начала будут контролировать российские спецслужбы, похоже, так никто в Киеве и не догадался.

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