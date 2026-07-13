Чувствовались толчки: в Бурятии произошло землетрясение

Фото: www.globallookpress.com/Ivan Damanik

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В республике обследуют здания на предмет повреждения.

В Бурятии произошло землетрясение. Об этом сообщило МЧС России по республике на официальном сайте.

«Поступила информация о том, что в 05:18 (по московскому времени) зарегистрировано сейсмособытие на территории Тункинского района», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что эпицентр находился почти в восьми километрах от населенного пункта Кырена. В министерстве добавили, что на территории самого района ощущались слабые толчки. Также в Тункинского районе был зафиксирован афтершок.

После землетрясения была организована работа группы для обследования зданий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Мраморном море, недалеко от побережья Турции, произошла серия слабых толчков. Эта сейсмоактивность может указывать на то, что в отдельных участках разлома на дне этого моря происходят изменения в распределении напряжения.

Это еще не свидетельствует о том, что в скором времени в регионе произойдет мощное землетрясение. Но все же в ближайшие дни необходимо внимательно следить за сейсмической обстановкой. Так как это позволит лучше оценивать риски.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.