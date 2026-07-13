Теневой рынок: женщин вербуют через соцсети для суррогатного материнства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Одной из пострадавших сказали, что младенец родился с дефектами, чтобы не выплачивать гонорар.

Филиппинских домработниц в Гонконге незаконно вербуют для участия в программах суррогатного материнства в интересах семей из других стран. Об этом сообщило South China Morning Post.

По данным издания, консульство Филиппин уже начало официальное разбирательство по фактам возможной торговли людьми. Ранее несколько женщин заявили о серьезных нарушениях условий договоренностей.

Как минимум пять пострадавших, которые были наняты в Гонконге, сообщили, что не получили обещанных денег после рождения детей. Одной из них и вовсе заявили, что младенец родился с дефектами, чтобы не выплачивать гонорар. При этом во время вербовки им обещают вознаграждение в размере до одного миллиона филиппинских песо (около 1,2 миллиона рублей).

Первичное расследование показало, что жертв в возрасте от 25 до 35 лет привлекали через объявления в социальных сетях. Зачастую такие посты размещали бывшие помощницы по хозяйству, которые уже переехали в страны Центральной Азии.

Филиппинский атташе по вопросам труда в Гонконге Сезар Чавес-младший подтвердил, что обсуждение преступной схемы с местными властями находится на начальном этапе. Однако дипломат подчеркнул, что раскрытие подробностей сейчас может помешать следствию и создать ненужное давление.

В ведомстве добавили, что предпринимаются усилия на различных уровнях для поиска решения проблемы и защиты граждан от эксплуатации.

Власти стараются действовать осторожно, чтобы организаторы схемы не смогли заранее узнать о готовящихся мерах противодействия.

Позиция правительства Гонконга в отношении суррогатного материнства остается нейтральной. Власти не выступают против, но и не поощряют подобное, особенно когда речь идет о коммерческой эксплуатации трудовых мигрантов.

Женщин призывают проявлять бдительность и предупреждать своих родственников о рисках, связанных с подобными предложениями о быстром заработке через социальные сети.

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