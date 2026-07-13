Почти потеряла зрение: женщину госпитализировали после попытки сходить в туалет

Фото: www.globallookpress.com/Antti Aimo-Koivisto via www.imag

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Теперь ей предстоит более внимательно относиться к своему рациону.

Многодетная мать оказалась в отделении неотложной помощи после неудачной попытки сходить в туалет. Об этом женщина сообщила на платформе Reddit.

По словам пострадавшей, она с юности страдала от хронических запоров. Однако после рождения третьего ребенка ситуация обострилась из-за нехватки времени на собственное здоровье.

Женщина призналась, что из-за домашних хлопот, стирки и уборки она перестала следить за питьевым режимом и употреблением клетчатки. Это привело к серьезным проблемам с кишечником.

В роковой вечер, находясь в туалете, героиня истории почувствовала резкое недомогание. Процесс дефекации сопровождался тошнотой, которая сменилась рвотой и мгновенным обмороком.

Придя в себя, она обнаружила, что практически не чувствует конечностей и страдает от нарушения зрения. Ей с трудом удалось позвать на помощь супруга, который вызвал бригаду медиков.

В больнице пациентке провели компьютерную томографию и ввели необходимые лекарства для стабилизации состояния.

Врачи диагностировали у женщины вазовагальный обморок. Это состояние возникло из-за чрезмерной стимуляции блуждающего нерва в процессе сильного натуживания.

«Нерв в моей пятой точке решил, что с меня хватит усилий по проталкиванию твердого кала, из-за чего у меня резко упали частота сердечных сокращений и давление, и я потеряла сознание! Запор, вероятно, также стал причиной боли в животе и рвоты», — поделилась деталями инцидента пострадавшая.

Теперь ей предстоит более внимательно относиться к своему рациону, чтобы избежать повторения опасного для жизни эпизода.

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