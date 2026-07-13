Можно ли брать детей с собой на работу? Юрист рассказал о правах сотрудников

Юрист Южалин: сотрудникам приводить детей на работу не запрещено

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В некоторых случаях придется выполнять соответствующее требование.

Российское законодательство в большинстве ситуаций не содержит прямых запретов на нахождение детей сотрудников на рабочем месте. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя юридической практики в онлайн-сервисе SuperJob Александра Южалина.

Специалист подчеркнул, что отсутствие жестких норм в федеральных законах не означает полную свободу действий для персонала, так как администрация предприятия имеет право вводить внутренние ограничения.

По словам эксперта, специфические запреты могут действовать на объектах с особыми санитарными или техническими требованиями. В частности, посторонним лицам, включая детей, строго запрещено находиться в зонах производства и хранения продуктов питания.

Южалин также отметил, что компания может прописать недопустимость присутствия детей в локальных нормативных актах, касающихся пропускного режима или правил трудового распорядка. В таком случае работнику придется выполнять соответствующее требование.

Наличие подобных правил в организации делает визит с ребенком законным основанием для претензий со стороны руководства. Работодатель самостоятельно определяет политику посещения офиса членами семьи, исходя из соображений безопасности и специфики деятельности.

Если внутренний регламент запрещает нахождение на территории лиц, не состоящих в штате, сотрудник обязан подчиниться этим правилам, чтобы избежать конфликтов с работодателем.

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