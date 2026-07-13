Аптечная экономия: как тратить на лекарства меньше и не терять в качестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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При выборе между оригиналом и аналогом всегда следует консультироваться с лечащим врачом.

Выбор аналогов вместо дорогостоящих брендовых препаратов позволяет существенно сократить траты в аптеках. Об этом сообщило Life.ru со ссылкой на директора фармацевтической компании Романа Гришина.

По словам эксперта, воспроизведенные лекарства стоят дешевле не из-за низкого качества компонентов, а благодаря отсутствию гигантских затрат на первичную разработку формулы, длительные клинические испытания и масштабные рекламные кампании.

Такие средства обязаны подтверждать биоэквивалентность оригиналу, содержать аналогичное действующее вещество в той же дозировке и форме выпуска.

«Дженерики обычно существенно дешевле не потому, что производители экономят на производстве и компонентах, а потому что они тратят значительно меньше средств на клинические испытания и продвижение своей продукции», — пояснил Роман Гришин.

Он также подчеркнул, что между оригиналом и качественным аналогом не может быть градации «лучше или хуже», так как оба варианта проходят строгую государственную регистрацию.

Покупая обычный парацетамол вместо раскрученной марки, пациент получает идентичный терапевтический эффект, но за меньшие деньги. Специалист напомнил, что перед выходом на прилавок дженерики проверяются на скорость всасывания в организме и безопасность.

Для дополнительной выгоды эксперт рекомендует использовать онлайн-агрегаторы, так как разница в цене на одну и ту же позицию в разных сетях может достигать 30%.

Также стоит обращать внимание на список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, стоимость которых контролируется государством.

Гришин советует приобретать медикаменты большими упаковками на полный курс лечения, если болезнь носит хронический характер. Однако при этом важно следить за сроками годности и не делать запасов «впрок» на редкие случаи.

При выборе между оригиналом и аналогом всегда следует консультироваться с лечащим врачом, особенно если замена касается специфической терапии. Всегда стоит проверять репутацию производителя перед совершением покупки.

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