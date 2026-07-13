Фото: www.globallookpress.com/Michael Nitzschke

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Особое внимание к бомбоубежищам проявляет президент Украины Владимир Зеленский.

В Хельсинки создана сеть из 5,5 тысячи подземных объектов, способных вместить около миллиона человек на случай вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщила The Times.

Журналисты британского издания подчеркивают, что данные площадки в мирное время используются как стандартная городская инфраструктура. Там располагаются плавательные бассейны, сауны, тренажерные залы, зоны для детского отдыха и даже концертные залы.

Тем не менее, каждое такое помещение в кратчайшие сроки может быть переведено в режим полноценного бомбоубежища.

Оборонный потенциал этих сооружений обеспечивается наличием специализированных взрывозащитных дверей и полностью автономных систем подачи электроэнергии и жизнеобеспечения. В материале британской газеты уточняется, что процесс трансформации гражданского объекта в защищенный бункер занимает менее 24 часов.

Особое внимание к финскому опыту проявляют зарубежные делегации, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

«Чиновники и политики со всего мира посещают Хельсинки, чтобы узнать больше о его обширном подземном лабиринте, в том числе представители британского Министерства обороны и Владимир Зеленский», — отмечается

Вопрос о готовности приграничного государства к боевым действиям стал обсуждаться чаще на фоне усиления присутствия Североатлантического альянса в регионе.

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