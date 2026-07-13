«Можно сделать все, не важно сколько лет»: новый состав SEREBRO о продвижении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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На что готовы пойти красавицы ради популярности и кому они готовы отказать?

Ради создания классных треков можно пойти на многое, ведь творчеству даже возраст не помеха. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился новый состав группы SEREBRO на турнире по паделу Radio Monte Carlo Padel Cup.

По словам красавиц, они открыты к сотрудничеству, например, с альтернативной рок-группой TRITIA.

«Мне кажется, у нас бы получился классный фит с ребятами», — заявила одна из участниц Айгуль Валиуллина.

На вопрос журналиста о том, есть ли кто-то среди других артистов, которых они недолюбливают, девушки признались, что они спокойно относятся ко всем, и таких, которые бы «подбешивали», нет.

А что касается совместного творчества с каким-либо возрастным артистом, девушки довольно оживленно отреагировали.

«Прекрасно! Если это какая-то интересная экспериментальная работа, почему бы и нет? Да, с большим удовольствием», — сказала Дарья Кузнецова.

«Когда есть люди с творческие люди, у которых классный музыкальный вкус, классный музыкальный взгляд, можно вообще сделать все, что угодно, не важно, сколько лет», — добавила Айгуль Валиуллина.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, участницы нового состава SEREBRO не стараются быть похожими на предшественниц и копировать чей-то успех, ведь их карьера и так началась с мощного рывка, так как за их плечами уже был сценический опыт.

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