ВС США заявили о завершении волны наступательных ударов по Ирану

Фото: www.globallookpress.com/Tasnim News Agency

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В ходе операции американские истребители, корабли и беспилотники применили высокоточное оружие.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной волны ударов по территории Ирана, которая продолжалась почти шесть часов. Об этом ведомство написало в соцсети Х.

В ходе операции американские истребители, корабли и беспилотники применили высокоточное оружие для поражения десятков целей: систем ПВО, береговых радаров и катеров.

В CENTCOM отметили, что целью атаки было лишить Тегеран возможности атаковать гражданские корабли и обеспечить безопасность судоходства в акватории Ормузского пролива. Соответствующий приказ отдал президент США Дональд Трамп.

Как ранее писал 5-tv.ru, не менее 13 иранских городов подверглись атаке со стороны ВС США. Под ударом оказались города Абадан, Ахваз, Бендер-Аббас, Бендер-Махшехр, Бехбехан, Бушер, Джаск, Дизфуль, Кешм, Сирик, Хондаб, Хорремшехр и Эндимешк.

Кроме того, известно, что один человек погиб и еще несколько пострадали в результате массированных ударов американских военных по иранскому городу Бендер-Махшехр (провинция Хузестан).

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