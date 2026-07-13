«КняZz», «Пикник» и Бутусов на одной сцене: как прошел фестиваль «Улетай»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пять дней гости жили в палатках прямо в поле.

Переменчивая погода только добавила драйва одному из главных музыкальных событий лета. В небольшом селе в Удмуртии отгремел грандиозный фестиваль «Улетай». Тысячи участников со всей страны пели знаменитые хиты сначала под палящим солнцем, а затем танцевали под дождем. Сразу на трех сценах выступило рекордное число коллективов — легенды русского рока и начинающие группы.

И, конечно, одной из самых ярких традиций праздника как всегда стала работа фестивального ЗАГСа. Незабываемые пять дней вместе с музыкантами и поклонниками прожил наш корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Поле гудит, поле бежит, поле горит и плывет. Но самое главное то, что поле поет хором из нескольких тысяч голосов.

Голосов уже осипших, сорванных — 120 групп на трех сценах. Предельная концентрация легенд русского рока на главной сцене РЕН ТВ. Открывает очередной день «КняZz».

«Детей у нас на концертах очень много, и это основная причина, потому что вечером детей уже не будет. А если они будут тут вечером, тогда придется погрозить пальчиком родителям», — сказал лидер группы «КняZz» Андрей Князев.

Пятидневное приключение для всей семьи. Малыши начинают день с музыки и засыпают под нее. Вечер окутывает магией песен «Пикника».

Гремят хиты «Агаты Кристи» в исполнении Вадима Самойлова. Вячеслав Бутусов затягивает «Прощальное письмо». И когда слышишь «Гудбай, Америка», когда видишь счастливые лица, которым ни по чем ни проливной дождь, ни уставшее поле, невольно думаешь: ну какой Burning Man, какой Summerfest?

«Они все веселятся, улыбаются, не унывают, не уезжают и не уходят. И на таком позитиве, на таких условиях это круто», — сказал лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф.

Этот город посреди поля уже 19-й год подряд собирает зрителей со всей страны. Вырывает из рабочих кресел, селит в палатки. В перерывах между выступлениями «Улетаевцы» тоже не скучают.

«Можно закрепить свои отношения в фестивальном ЗАГСе. „Улетай“ — это про любовь. Ну а можно проверить, насколько ты меткий и спортивный, причем делают это не только гости фестиваля, но и артисты. Можно самому взять в руки гитару и исполнить главные хиты русского рока на акустическом флешмобе», — сообщил специальный корреспондент Максим Облендер.

И может даже однажды научиться играть как их кумиры.

Затягивать лирическую балладу с «Горшеневым» или ворваться в слэм с «Нейромонахом Феофаном». Оценить, какие сюрпризы приготовили артисты. Ведь именно на таких фестивалях рождаются новые совместки. Музыканты «Слота», «Мураками», LASCALA, Нэил Шери — на одной сцене.

«Совпало, что мы все вместе, и мы замутили все вместе. Нас так много, и мы все вместе. Нас снимает РЕН ТВ, вон туда смотри. Это фестиваль „Улетай“, и мы вместе, и мы счастливы», — сказал лидер групп Rock Privet и «Нэил Шери» Наиль Шарияздаров.

И не сговариваясь эту фразу за ними повторяют гости.

«И мы счастливы! Мы тут впервые, нереальная атмосфера, очень круто, столько артистов, полное погружение в мир музыки. «Улетай», — делятся гости.

Может, кто-то их не поймет — едут куда-то в поле за тысячи километров. Красят волосы, шьют костюмы. Но это знаковое место, символ Удмуртии — громкий как мотоцикл «Иж», бьющий точно в цель как автомат Калашникова, сочный как здешние перепечи. И в том числе благодаря фестивалю русский рок живее всех живых.

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