Посол Украины в США Стефанишина покинет пост после скандала с недвижимостью

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post; 5-tv.ru

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Журналисты выяснили, что оформленная на мать Ольги Стефанишиной квартира могла быть приобретена по цене, в несколько раз ниже рыночной.

Громкий скандал вокруг ближайшего окружения главы киевского режима Владимира Зеленского набирает обороты. Как сообщает Financial Times, свой пост покинет посол Украины в США Ольга Стефанишина. Причина — в расследовании о покупке элитной квартиры в центре Киева.

По данным журналистов, недвижимость, оформленная на мать Стефанишиной, по документам стоила около трех миллионов гривен. Тогда как аналогичные квартиры в том же жилом комплексе — в четыре раза дороже. Сомнительная покупка даже не была отражена в декларациях чиновницы.

При этом до назначения в Вашингтон Стефанишина занимала пост вице-премьера и министра юстиции Украины. То есть курировала в том числе и борьбу с коррупцией. Наиболее вероятным кандидатом на должность посла называют уходящую в отставку премьер-министра Юлию Свириденко.

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