Иран атаковал базу США в Кувейте: израильские СМИ сообщают о гибели американских военных
Иран нанес удар по американской базе в Кувейте
Фото, видео: www.globallookpress.com/Sepahnews; 5-tv.ru
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Тегеран заявил об уничтожении нескольких пусковых установок HIMARS, а Трамп уже пообещал новые удары. по исламской республике.
Конфликт на Ближнем Востоке выходит на новый уровень. Израильские СМИ сообщают о гибели нескольких американских военнослужащих после иранской атаки на базу США в Кувейте.
Тегеран, в свою очередь, заявил об уничтожении нескольких пусковых установок HIMARS, развернутых для удара по территории республики. При этом власти Кувейта подтвердили обстрел пограничных пунктов и нефтяной платформы.
Вашингтон пока не комментирует информацию о потерях. Однако президент США Дональд Трамп уже пообещал Ирану новые, еще более мощные удары. Поступают сообщения о массированных атаках американской авиации по южным районам республики, в том числе в районе порта Бендер-Аббас.
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