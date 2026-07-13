Маскировка под гастрит: онкогинеколог назвал неочевидные симптомы рака яичников

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Следует регулярно проходить трансвагинальное УЗИ и сдавать анализ крови на онкомаркер СА-125.

Онкогинеколог Иван Комар рассказал, что рак яичников часто маскируется под проблемы с желудочно-кишечным трактом, из-за чего женщины поздно обращаются к врачу.

По его словам, поводом для срочного визита к специалисту должны стать периодические тянущие боли внизу живота, стойкое вздутие и тяжесть в брюшной полости, которые не проходят после коррекции питания, беспричинные запоры на протяжении нескольких недель.

Кроме того, обратить внимание следует на быстрое насыщение от малых порций еды, тошнота, слабость и скопление жидкости в животе (асцит) на поздних стадиях, отметил эксперт в беседе с Газета.ру.

Чтобы выявить болезнь вовремя, врач рекомендует регулярно проходить трансвагинальное УЗИ и сдавать анализ крови на онкомаркер СА-125.

«Комбинация этих исследований помогает с высокой вероятностью оценить наличие или отсутствие опухолевого процесса. При раке яичников уровень СА-125 часто достигает 100 МЕ/мл, тогда как при доброкачественных новообразованиях, например кистах яичников, или воспалении в малом тазу показатели онкомаркера не более 30 МЕ/мл», — пояснил врач, добавив, что для уточнения характера новообразования может быть назначена магнитно-резонансная томография.

Как ранее писал 5-tv.ru, женщинам от 21 до 49 лет необходимо проходить тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ) раз в пять лет. Это необходимо, поскольку определенные штаммы ВПЧ из 200 существующих типов значительно повышают риск развития рака шейки матки.

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