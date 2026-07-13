Вертолет Ми-28НМ уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Разведка подтвердила поражение цели.

Вертолет Ми-28НМ уничтожил замаскированный пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Перед вылетом российские военные получили координаты расположения личного состава и пункта управления дронами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».

В ходе выполнения боевой задачи экипаж нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам.

По данным разведки, цель была поражена. После выполнения боевого задания вертолет вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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