Не менее 13 иранских городов подверглись ударам со стороны США

Фото: www.globallookpress.com/Ammar Safarjalani

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Информация о пострадавших в результате воздушных ударов не поступала.

Не менее 13 иранских городов подверглись атаке со стороны Вооруженных сил США в ходе очередной волны ударов по исламскому государству. Об этом сообщило агентство NourNews.

По данным издания, под ударом оказались города Абадан, Ахваз, Бендер-Аббас, Бендер-Махшехр, Бехбехан, Бушер, Джаск, Дизфуль, Кешм, Сирик, Хондаб, Хорремшехр и Эндимешк.

Информация о пострадавших в результате воздушных ударов не поступала.

Как ранее писал 5-tv.ru, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по коммерческим судам в Ормузском проливе в ответ на атаку со стороны США по приказу американского президента Дональда Трампа.

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявляли, что цель операции — лишить Тегеран возможности атаковать гражданские корабли и обеспечить безопасность судоходства в регионе.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что возвращение к полномасштабным боевым действиям на Ближнем Востоке будет иметь катастрофические последствия. Он призвал США и Иран отказаться от применения силы и срочно вернуться к дипломатическим переговорам.

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